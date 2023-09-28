تاياني: لا أحد يشن حربًا على منظمات الإنقاذ غير الحكومية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

برلين- قال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني إن “لا أحد يشن حربًا على المنظمات غير الحكومية”الناشطة في عمليات انقاذ المهاجرين في البحر الابيض المتوسط.

وأضاف، في مؤتمر صحفي الخميس في برلين مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك “نقول فقط إنها لا تستطيع أن تكون، مثل فرونتكس، بمثابة نوع من المغناطيس لجذب المهاجرين الذين يتم نقلهم بعد ذلك دائمًا وفقط إلى إيطاليا”.

وشدد تاياني على أنه “لا يمكن تحويل إيطاليا إلى المكان الذي يتم فيه نقل جميع المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر المتوسط”، وأيضاً “لأنهم لا يريدون القدوم إلى إيطاليا، بل إلى دول أوروبية أخرى”، لهذا السبب “هناك حاجة إلى حل أوروبي” لتدفقات الهجرة غير النظامية.

وأعرب وزير الخارجية الايطالي عن أمله في أن “تركز الجهود المالية لكل دولة على حدة على حلول هيكلية لقضية الهجرة”، في إشارة إلى رسالة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني إلى المستشار أولاف شولتس بشأن مخصصات ألمانية لصالح منظمات غير حكومية تتعامل مع المهاجرين الوافدين إلى إيطاليا.

وثمّن تاياني الرغبة التي أبدتها نظيرته الألمانية في “العمل على إيجاد حلول أوروبية مشتركة” لمسألة الهجرة، والتي أكدت: “لن نترك دول أوروبية بمفردها”. وقال “إيطاليا وألمانيا مقتنعتان بأن هناك حاجة إلى تحرك أوروبي، كلماتك أسعدتني”.