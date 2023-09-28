قلق أممي إزاء تصاعد التوترات بشمال مالي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك- أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن “القلق العميق إزاء تصاعد التوترات والاشتباكات في أجزاء من شمال وشرق مالي، بما في ذلك تمبكتو وغاو وميناكا”، بينما من المقرر أن تكمل بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام (مينوسما) انسحابها من البلاد بنهاية العام الجاري.

وأشار إلى أن وكالات الإغاثة تحتاج إلى الوصول الآمن ودون عوائق إلى المجتمعات المتضررة، كي تتمكن من مواصلة نشاطها وتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية. كما تحتاج بشكل عاجل إلى موارد إضافية لضمان توفير الخدمات الحيوية للعمل الإنساني، بما في ذلك الأنشطة اللوجستية وإزالة الألغام، وفق المكتب الإعلامي للأمم المتحدة.

وحسب الأمم المتحدة، وواصل الوكالات الإنسانية تقديم المساعدة، حيث وصلت إلى 1.2 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد حتى الآن هذا العام. ورغم ذلك، لا يمثل هذا العدد سوى جزء صغير من 9 ملايين شخص يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية في جميع أنحاء مالي وفق ما قاله ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة.

ويُذكر أن خطة الاستجابة الإنسانية لدعم مالي خلال عام 2023، لم تُمول إلا بنسبة 22% فقط من إجمالي المبلغ المطلوب والبالغ 752 مليون دولار.

وعلى صعيد حفظ السلام، تواصل بعثة الأمم المتحدة أنشطتها للانسحاب من مالي في ظل بيئة أمنية صعبة للغاية أثرت على خطة انسحابها.

واعتبارا من الأول من تشرين الأول/أكتوبر ستستخدم بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي قدراتها المتبقية للتركيز على انسحابها بشكل آمن ومنظم.

وبموجب قرار مجلس الأمن رقم 2690، لن يتم التصريح للبعثة بعد الآن، ولن يكون لديها الوسائل والقدرات اللازمة للاستجابة للتهديدات الوشيكة بالعنف ضد السكان المدنيين أو المساهمة في إيصال السلع والخدمات الإنسانية بشكل آمن بقيادة مدنية.