المفوضية الأوروبية: لا موعد بعد لزيارة وفدنا إلى تونس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت المفوضية الأوروبية أنها تجهز لزيارة وفدها المرتقبة إلى تونس لمواصلة العمل بشأن مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في تونس العاصمة في منتصف تموز/يوليو الماضي.

وكان رئيس جمهورية تونس قيس سعيد، قد قرر قبل أيام تأجيل زيارة وفد المفوضية التي كانت مرتقبة هذا الأسبوع، وكلف وزارة الشؤون الخارجية بإبلاغ الجانب الأوروبي بالقرار وتحديد إلى موعد لاحق يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.

وأكدت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية لسياسة الجوار، آنا بيسونيرو، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة في بروكسل أنّ العمل “مستمر” بشأن المذكرة.

وقالت “نحن نستعد للمهمة والتعاون مع شركائنا يمضي قدما”.

وأضافت المتحدثة “نتوقع أن تتم المهمة قريبا، لكن ليس لدينا موعد بعد”.