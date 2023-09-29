قمة إيطالية-فرنسية بمشاركة فون دير لاين في مالطا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكدت مصادر حكومية إيطالية أن اجتماعا ثلاثيا يضم رئيسة الوزراء جورجا ميلوني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، سينعقد على هامش قمة قادة الدول المتوسطية التسع الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (Med9) اليوم الجمعة في مالطا لبحث موضوع الهجرة.

ووصلت رئيسة الوزراء الإيطالية في وقت سابق اليوم إلى فاليتا وكان في استقبالها نظيرها المالطي روبرت أبيلا .

وحسب المصادر الايطالية، ستبحث القمة الثلاثية تنفيذ خطة النقاط العشر التي قدمتها فون دير لاين لمواجهة تحدي الهجرة خلال زيارتها لجزيرة لامبيدوزا.

ومن بين النقاط العشر: دعم وكالة حرس الحدود والسواحل الأوروبية (فرونتكس) والهياكل الأوروبية الأخرى وتعزيز المراقبة في البحر وتكثيف الدوريات ومكافحة المتاجرين بالبشر، فضلا عن إنشاء ممرات إنسانية لإيجاد بدائل للهجرة غير النظامية.