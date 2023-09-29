أوربان: انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي؟ يحتاج إلى أجوبة لأسئلة صعبة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- شكك رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان من إمكانية حصول أوكرانيا على الضوء الأخضر بحلول نهاية العام الحالي لإطلاق مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.

ورأى أوربان في حوار إذاعي محلي أن الأمر يتطلب إجابات على “أسئلة بالغة الصعوبة” قبل أن يتمكن الاتحاد الأوروبي من البدء في المفاوضات لأنه لا يمكن تجنب مسألة ما إذا كان “يمكن بدء مفاوضات الانضمام مع دولة في حالة حرب”.

وأضاف رئيس الهنغاري “لا نعرف حجم أراضي هذا البلد، بما أن الحرب لا تزال مستمرة، ولا نعرف حجم سكانها الذين فروا. سيكون هذا كله غير مسبوق”.

وعادة يختلف أوربان مع السلطات في كييف وانتقد مرارا الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي، وتأتي تصريحاته بعد أيام من قوله إن بودابست لن تدعم كييف دوليا حتى يتم استعادة حقوق المجريين في أوكرانيا.