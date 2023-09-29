البابا: إغراء اللامبالاة أحد أكبر مشاكل اليوم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ شدد البابا فرنسيس على أن إغراء اللامبالاة يندرج بين المشاكل الكبرى في عالمنا اليوم.

ووفقاً لإذاعة الفاتيكان، فقد استقبل البابا اليوم الجمعة أعضاء جمعية (فاميليا دي إسبيرانسيا) أي “عائلة الرجاء”، الدولية، وشكر في بداية كلمته “الجميع على الزيارة”، مشيرا إلى احتفال الجمعية بمرور 40 سنة على تأسيسها، وتحدث عن الكاريزما التي تتمتع بها، أي إعلان الرب القائم، ينبوع الرجاء. وتوقف قداسته عند جمال هذه الكاريزما، كاريزما الرجاء، داعيا ضيوفه إلى عدم فقدانها.

وواصل فرنسيس كلمته منطلقا من إنجيل القديس متى حيث يقول يسوع “لأنِّي جُعتُ فأَطعَمتُموني، وعَطِشتُ فسَقَيتُموني، وكُنتُ غَريباً فآويتُموني، وعُرياناً فَكسَوتُموني، ومَريضاً فعُدتُموني، وسَجيناً فجِئتُم إِلَيَّ”. وقال إن “المسيح بهذه الكلمات يتماهى مع أخوتنا وأخواتنا الأكثر فقرا وعوزا ومعاناة”. وعاد البابا بعد ذلك إلى تأسيس جمعية عائلة الرجاء أربعين سنة مضت مشيرا إلى أن “هذا قد حدث انطلاقا من طلب شاب المساعدة للتحرر من إدمان المخدرات”، وقال إنهم “وجدوا في هذا الشاب، وفي جميع مَن أتوا بعده، المسيح، ليحملوهم إلى الرجاء مجددا ويجعلوهم يدركون أن الحياة الجديدة ممكنة”، قائلا، إن “الدعوة لحمل الرجاء لمن فقدوا معنى حياتهم، دعوة إلى محبة الله بشكل غير مشروط في كل من يعيش أوضاع هشاشة اجتماعية”.

ثم توقف البابا عند ما وصفها بـ”إحدى أكبر مشاكل عالم اليوم، أي اللامبالاة”. وقال لضيوفه إنهم “لم يبقوا غير مبالين أبان الألم الذي رأوه على وجوه شباب كُثر يواجهون معاناة كبيرة، وخاصة مَن دمر إدمان المخدرات وغيرها حياتهم”. وأضاف أن “أعضاء الجمعية قد أصبحوا قريبين بل أخوة لكثير من الأشخاص الذين جمعوهم من الطرقات، وكما في مَثل السامري الصالح، رافقوهم للعناية بهم ومداواتهم ومساعدتهم على استعادة كرامتهم”.

وتحدث بيرغوليو من جهة أخرى عن “إدراك أعضاء الجمعية أن حمل الرجاء يعني لا مجرد المساعدة للانتصار على الرذائل وتجاوز الصدمات والعثور مجددا على مكان في العائلة وفي المجتمع”. وأراد التذكير بكلمات سلفه بندكتس السادس عشر خلال زيارته جمعية عائلة الرجاء في غواراتينغيتا في البرازيل سنة 2007، حين شدد على أن الاندماج مجددا في المجتمع يشكل دليلا على فعالية الجمعية”.

واستدرك: “إلا أن ما يلفت الانتباه بشكل أكبر وما يؤكد فائدة عمل الجمعية، حسبما واصل البابا راتزنغر، هو الارتداد، أي العثور على الله مجددا والمشاركة الفعالة في حياة الكنيسة”. واسترسل: “إن كاريزما الجمعية، أي الرجاء، تجعلهم يعتنون بالأشخاص وسلامتهم المادية والروحية، أي في الأجساد وفي النفوس”.

وأضاف أن “الكاريزما، هذه العطية، قد أوكِلت إلى الأعضاء من قِبل مؤسسي الجمعية الذين كانوا أدوات العناية الإلهية، وذلك كي تأخذ هذه العطية شكلا وتترسخ وأن تجد لها مكانا في الكنيسة وتصل إلى أشخاص كثيرين”. وأنه “بعد 40 سنة وفي أمانة للتحفيز الأصلي يُدعى أشخاص آخرون إلى تحمُّل مسؤولية الحفاظ على هذا الإرث الروحي الذي أوكله الرب إليكم، وجعْله يثمر”.

ثم دعا البابا إلى “تفادي الشعور بالخوف في هذه المرحلة الجديدة وإلى عيشها بتواضع وثقة محافظين على الشركة الروحية بينهم”، وفي الختام شكر ضيوفه على “شهادتهم من خلال الأعمال العديدة التي تقوم بها الجمعية. وأعرب عن الامتنان لهم على العمل مع الكهنة والإكليريكيين والرهبان والراهبات إذ يساعدونهم على تجاوز التحديات والمشاكل النفسية التي تصيب بعض المكرسين”.

وشجع البابا الجميع على “مواصلة هذا العمل الضروري بالنسبة للكنيسة”. متمنيا “لهم كل خير في مسيرتهم على درب الرجاء، وتضرع كي ترافقهم مريم العذراء”، وبارك “الجميع وجماعتهم ورسالتهم سائلا إياهم الصلاة من أجله”.