فون دير لاين تدعو للتعاون بين ضفتي المتوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

مالطا ـ قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، المتواجدة حالياً في مالطا لحضور قمة (Med9) إن البحر المتوسط، يوفر فرصًا عظيمة، وبشكل خاص فيما يتعلق بالتحول الأخضر”.

وأضافت فون دير لاين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن “البحر المتوسط موطن للتحديات المشتركة أيضاً. لذلك يجب علينا أن نوحد جهودنا مع جيراننا في الجنوب”، مبينةً أن “التعاون الأعمق بين كلا الضفتين سيكون ذا فائدة بالنسبة للجميع”.

يذكر أن اجتماعات (Med9) عبارة عن مناقشات مفتوحة وغير رسمية بين القادة، ولا تتبع أجندة محددة وتنتهي باعتماد إعلان يحدد المواقف التي سيتم تمثيلها على مستوى الاتحاد الأوروبي. وسيتم لفت انتباه رؤساء الدول والحكومات إلى هذه القضايا خلال الدورتين مما سيسمح بمعالجة هذه القضايا من منظور العلاقات مع دول الجوار الجنوبي وفي سياق الانتماء المشترك للاتحاد الأوروبي.