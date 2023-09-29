إيطاليا: استئناف الشراكة مع تونس علامة مهمة للتعاون

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

مالطا ـ أكدت إيطاليا على لسان رئيسة وزرائها جورجا ميلوني، “الحاجة إلى استئناف شراكتنا مع تونس بقوة، الأمر الذي يعطي إشارات مهمة للغاية للتعاون”.

وفي تصريحات صحافية في نهاية الاجتماع الثلاثي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على هامش مؤتمر (Med9) المنعقد في مالطا، قالت ميلوني، إن “علينا أن نكون ملموسين في هذا الشأن، ويبدو لي أن الموارد قد وصلت أخيراً”، مبينةً أن “الشراكة نموذج يمكن استخدامه مع دول أخرى في شمال أفريقيا”.

وأشارت رئيسة الحكومة إلى أن “الدفعة الأولى من الأموال سيتم إرسالها الأسبوع المقبل”، إلى تونس من الاتحاد الأوروبي “وهذا مؤشر ملموس، ومن الواضح أن التونسيين قد أوفوا بالتزاماتهم”.

وذكرت ميلوني، أن “قضية صندوق النقد الدولي أراها أكثر صعوبة، وهي ليست شيئًا أعتقد أنه يمكن حله على الفور، وما يجب علينا القيام به هو فهم ما إذا كانت الموارد التي تصورت أوروبا استخدامها لدعم الميزانية التونسية، حوالي 800 مليون إذا لم أكن مخطئة، يمكن فصلها عن الاتفاقية مع الصندوق، وتخيل أن أوروبا يمكن أن تقوم بمبادرتها الخاصة”.

واختتمت رئيسة الوزراء مشددة على أن “هذا هو موضوع المناقشة التي نبدأها الآن، لكنها بالتأكيد ستكون أكثر حسما من حيث الوقت، من انتظار شيء أكثر تعقيدا من جانب صندوق النقد الدولي”.