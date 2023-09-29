ميلوني: نصرّ على تشكيل مهمة بحرية بالاتفاق مع دول شمال أفريقيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

مالطا ـ أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني: “إننا نصر على تنفيذ مهمة بحرية في البحر الأبيض المتوسط ​​بالاتفاق مع سلطات شمال أفريقيا”، للتصدي لظاهرة الهجرة.

وفي تصريحات صحافية في نهاية الاجتماع الثلاثي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على هامش مؤتمر (Med9) المنعقد في مالطا، ذكرت ميلوني، بأن “الجزء الثالث من مهمة (صوفيا) لم يتم تنفيذها أبداً، لأن الجزء الأول كان عامل جذب للمهاجرين، وقد تم إلغاؤها”.

وأشارت رئيسة الحكومة إلى أن “هناك رغبة بمعالجة قضية المهاجرين بشكل جدي، النهج قائم بالفعل، لقد طرحت القضية والحلول التي كنت أحددها دائما بشكل واضح، وقد جرى النقاش حول هذا الأمر ولمست تقاربا بين هذه الدول، التي تشاطر القضية بالكامل”.