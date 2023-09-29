ميلوني لألمانيا: لا يمكن تحقيق التضامن على حساب حدود الآخرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

مالطا ـ قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني مخاطبة ألمانيا: “أنا أتفهم مواقف الآخرين، لكن لا يمكنك إظهار التضامن على حساب حدود البلدان الأخرى”.

وفي تصريحات صحافية في نهاية الاجتماع الثلاثي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على هامش مؤتمر (Med9) المنعقد في مالطا، قالت ميلوني: “لقد تبادلت الآراء مع المستشار الألماني أولاف شولتس بالأمس حول هذه المسألة المفتوحة، المتعلقة باتفاقية الهجرة واللجوء، لكن دعونا نعود نصف خطوة إلى الوراء: بالنسبة لنا، لم تكن إعادة التوزيع هي الأولوية على الإطلاق”.

وأشارت رئيسة الحكومة إلى أنه “بالنسبة لي، لن يتم حل المشكلة بشكل تام إذا فكرت كل دولة بإلقاء الأمر على عاتق الدول الأخرى”. واختتمت مشيرة إلى أن “الطريقة الوحيدة لحل مشكلة تهم الجميع، هي العمل الذي نقوم به على البعد الخارجي”.