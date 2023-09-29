إيطاليا: 38775 إصابة و129 وفاة بكوفيد خلال أسبوع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت مصادر صحية إيطالية، إن الإصابات والوفيات بفيروس كورونا لا تزال في ارتفاع في أرجاء البلاد.

وحسب البيانات الصادرة اليوم، ففي الأسبوع الممتد من 21 إلى 27 أيلول/سبتمبر “تم تسجيل 38,775 حالة جديدة”، أي “بزيادة بنسبة 7.4% مقارنة بالأسبوع السابق”، عندما كانت هناك 36,102 إصابة، فضلا عن “129 حالة وفاة، بزيادة بنسبة 10.3% مقارنة بالمسح الأخير”، عندما تم تسجيل 117 ضحية.

وتمخضت النشرة الأسبوعية الصادرة إثر أنشطة مراقبة وباء كوفيد 19 التي تقوم بها وزارة الصحة والمعهد العالي للصحة، عن أن “معدل الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالفيروس، بقي مستقراً”.

وأشارت المعطيات إلى أن “في الأسبوع المنصرم، بلغت نسبة الإصابات 15.4%، أي أقل بمقدار 0.1 نقطة مئوية عن الأسبوع السابق”، عندما كانت النسبة 15.5%. كما “ارتفع عدد تحليل الكشف عن العدوى التي تم إجراؤها”، إذ “بلغت 251,160، وبنسبة 7.9% مقارنة بالمسح الأخير”، عندما كان العدد قد توقف عند 232,664 مسحة.