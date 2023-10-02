إيطاليا: انخفاض معدل البطالة إلى 7.3% في آب الماضي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أظهرت احصائية أجريت في إيطاليا، أن في شهر آب/أغسطس الماضي، ارتفع عدد العاملين مقارنة بالشهر السابق مقابل انخفاض عدد العاطلين عن العمل، وبقاء عدد غير النشطين مستقرًا بشكل أساسي.

وقال المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) في بيان الإثنين، إنه “على أساس شهري، انخفض ​​معدل البطالة إلى نسبة 7.3%”، أي بحاصل 0.2 نقطة مئوية، وكذلك معدل الشباب العاطلين بفارق 0.1 نقطة، أي إلى 22.0%”، في حين “ظل معدل الخمول مستقراً عند نسبة 33.5%”.

وذكر بيان المعهد الإحصائي، أن “الزيادة في مجال التوظيف، بلغت 0.3%، أي بما يعادل 59 ألف شخص”، مبيناً أن هذه الزيادة “شملت الرجال والنساء، وكذلك العاملين لحسابهم الخاص”، كما “خصّت الفئات التي تتراوح أعمارهما بين 25 و34 عاماً”، فضلا عن “أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً”.

وأشارت معطيات (إستات) إلى “ارتفاع معدل التوظيف إلى نسبة 61.5%، أي بـ0.1 نقطة مئوية”، وأن “عدد العاملين بلغ 23 مليوناً و593 ألف شخص على وجه التحديد، ومقارنة بشهر آب/أغسطس 2022، سُجلت زيادة قدرها 550 ألف موظف بعقود دائمة و48 ألف عامل لحسابهم الخاص”، بينما “انخفض عدد الموظفين بعقود محددة المدة بفارق 74 ألف”.