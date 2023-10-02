إيطاليا تجدد دعمها لأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكدت إيطاليا على لسان نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية أنطونيو تاياني “الاستعداد لمساعدة أوكرانيا في حماية البنية التحتية أيضا في فصل الشتاء المقبل”.

جاء ذلك لدى لقائه، صحبة الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الامنية، جوزيب بوريل وآخرين، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حيث شهدت العاصمة الأوكرانية كييف اليوم لأول مرة اجتماعا لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.

وأكد تاياني أن أوكرانيا “ستكون أولوية جدول الأعمال الإيطالي لقمة الدول السبع الصناعية الكبرى” العام القادم موعد الرئاسة الدورية الإيطالية للقمة.

كما أعاد رئيس الدبلوماسية الإيطالية “تأكيد دعم إيطاليا الملموس لأوكرانيا في عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وأيضا من خلال دعم المؤسسات، وأنه يجري العمل على حزمة المساعدات العسكرية الثامنة لصالح كييف”.

وكان بوريل قال في وقت سابق الاثنين على وسائل التواصل الاجتماعي “نعقد اجتماعًا تاريخيًا لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هنا في أوكرانيا، الدولة المرشحة والعضو المستقبلي في الاتحاد الأوروبي”.

وأردف منسق الدبلوماسية الأوروبية: “نحن هنا للتعبير عن تضامننا ودعمنا للشعب الأوكراني”.