وزير داخلية إيطاليا: كروزيتّو محق بشأن ألمانيا وهناك تناقض حقاً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، أن “صديقي وزير (الدفاع غويدو) كروزيتّو على صواب، لأنه عندما يُقال إن سياسات الهجرة يجب أن تقدم من ناحية خدمة كبيرة للمنظمات الإنسانية في البحر لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأشخاص، ومن ناحية أخرى، إغلاق الحدود، أعتقد أن هناك تناقض منطقي نصب أعين الجميع”.

جاء ذلك تعليقا على تصريحات وزير الدفاع الأسبوع الماضي حول موقف ألمانيا، أثار الجدل حول دعمها المالي لمنظمات ألمانية غير حكومية ناشطة في مجال استقبال وإنقاذ المهاجرين، ترى روما فيه تشجيع لتدفقات الهجرة غير النظامية نحو شواطئها الجنوبية.

وفي تصريحات خلال ندوة صحافية في مدينة إمبيريا (مقاطعة ليغوريا ـ شمال) الإثنين، بعد مشاركته باجتماع اللجنة الإقليمية للنظام والأمن العامين، أضاف الوزير بيانتيدوزي، أنه “من الواضح أن مجلس وزراء الداخلية في أوروبا هو مكان للوساطة يشهد مفاوضات مستمرة، وأنا على ثقة من أنه على الرغم من المواقف التي تبدأ من بُعد مسافات في المفاوضات، إلا أن هناك مجالًا لنا جميعًا لنجد أنفسنا معًا أمام حل وسط”.

وخلص وزير الداخلية إلى القول: “إنني أعني هنا نقطة وساطة من شأنها أن تقدم لنا حلاً ممكنًا دون إنكار بعض المبادئ الأساسية”.