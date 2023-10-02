الاتحاد الأوروبي يثمِّن العملية الانتخابية بالمالديف ويهنئ رئيس الجمهورية الجديد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- تقدم الاتحاد الأوروبي بالتهنئة لرئيس جمهورية المالديف المنتخب محمد مويزو، ووصف الانتخابات الرئاسية في جولتي (9 و30 أيلول/سبتمبر الماضي) بأنها كانت “تنافسية وجرت بشكل جيد في بيئة سلمية”.

وأشارت خدمة العمل الخارجي الأوروبي في مذكرة الاثنين إلى أن البيانات الأولية لبعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي (EOM)، أبرزت أن “الحريات الأساسية تم احترامها بشكل عام وأن الناخبين تمكنوا من الإدلاء بأصواتهم بطريقة منظمة”، ولكن البعثة دعت في ذات الوقت لـ”تحسين تنظيم إطار تمويل الحملات الانتخابية وإنفاذه من أجل تعزيز الثقة في العمليات الانتخابية”، وإلى “تدابير قوية لتعزيز مشاركة المرأة في السياسة الوطنية”.

ومن المقرر أن تنشر البعثة في وقت لاحق تقريرا نهائيا شاملا يتضمن “توصيات لتحسين العمليات الانتخابية المستقبلية”.

وشددت المذكرة على أن “جمهورية المالديف تعد شريكًا مهمًا وقيمًا للاتحاد الأوروبي”، وقد “تعزز تعاوننا المتجذر في القيم والمصالح المشتركة بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة”.

وأكدت المذكرة التطلع إلى “العمل بشكل وثيق مع الرئيس القادم لتعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وجزر المالديف وكذلك التعاون الإقليمي”، مبدية “الثقة من أن جمهورية المالديف تواصل جهودها لتعزيز الإصلاحات الديمقراطية وتنفيذها”، حيث “يظل الاتحاد الأوروبي ملتزما بدعم المالديف في هذا المسعى”.