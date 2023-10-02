اتصالات دبلوماسية بين روما وبرلين لحل مسألة دعم الأخيرة لمنظمات ناشطة بمجال الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تحدثت مصادر دبلوماسية عن “اتصالات” بين روما وبرلين بشأن قضية الأموال المقدمة من الحكومة الألمانية لمنظمات غير حكومية ناشطة في مجال انقاذ واستقبال المهاجرين، التي انتقدتها حكومة جورجا ميلوني بشدة باعتبارها تحفز على الهجرة غير النظامية إلى سواحل إيطاليا الجنوبية.

ولم تستبعد تلك المصادر فرضية قمة ثنائية ميلوني-شولتس، على هامش الاجتماع غير الرسمي لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في غرناطة المقرر في 6 تشرين الأول/أكتوبر.

اللقاء الثنائي ليس على جدول الأعمال في الوقت الراهن ويعتمد على نتيجة الاتصالات بين الدبلوماسيتين.

وحسب المصادر الإيطالية، هناك “اتصالات لإيجاد حل” بعد التراشق اللفظي بين روما وبرلين بشأن التمويل الألماني للمنظمات غير الحكومية وما ترتب على ذلك على تأخير إقرار الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء.

وشددj المصادر على أنه “لا توجد أزمة حالية بين البلدين”، مستشهدة بالخلافات مع فرنسا بشأن قضية الهجرة، التي وصفت أحيانا بأنها في أزمة وتارة أخرى بالمثالية.