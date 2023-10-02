مديرة المنظمة الدولية للهجرة: مأساة لامبيدوزا للتذكير بأن الأمر يتعلق بأناس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- حثت المديرة الجديدة للمنظمة الدولية للهجرة البلدان المضيفة إلى “إدراك حقيقة أن اقتصاداتها بحاجة إلى المهاجرين كي تزدهر، خاصة في ظل موجة التنقلات غير المسبوقة التي يشهدها العالم”.

وفي اليوم الأول لتسلمها مهامها كمديرة للمنظمة الدولية للهجرة، تحدثت إيمي بوب للصحفيين في جنيف شددت على أن “المهاجرين، وقبل كل شي، هم أناس ولا ينبغي أن يُنظر إليهم على أنهم مشكلة”، حسبما نقل عنها المكتب الإعلامي للأمم المتحدة.

ورأت أن هذا التمييز “أصبح اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى”، مشيرة إلى مرور ما يقرب من 10 سنوات منذ غرق سفينة مهاجرين قبالة سواحل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2013، مما أودى بحياة أكثر من 368 شخصا.

ونوهت بوب بأن من بين أكثر الأمور التي تشغل بال مسؤولي الوكالة هو إن مثل هذه المآسي أصبح ينظر إليها باعتبارها “أمورا طبيعية”.

واضافت: “هؤلاء هم أشخاص أولا قبل أن نصفهم بالمهاجرين أو طالبي اللجوء أو أي شيء آخر. وتقدير حياتهم الإنسانية، والاعتراف بكرامتهم هو جوهر ما نقوله ونفعله في أي دولة عضو نعمل معها. مع اقترابنا من الذكرى السنوية لمأساة لامبيدوزا، فهذه لحظة مهمة للاعتراف والتذكر بأن الأمر في نهاية المطاف لا يتعلق بمشكلة، بل يتعلق بالناس.”