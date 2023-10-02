زيلينسكي: ناقشت مع تاياني زيادة الدعم العسكري لأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه استعرض اليوم الاثنين ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني “زيادة المساعدات العسكرية” لبلاده.

وكتب زيلينسكي على منصة (إكس) للتواصل في أعقاب اللقاء، على هامش اجتماع لرؤساء الدبلوماسية الأوروبيين في كييف، قائلا: “شكرت (رئيسة الوزراء) جورجا ميلوني وفريقها، وكذلك جميع الإيطاليين لدعمهم”.

وأضاف “ناقشنا زيادة المساعدات العسكرية، وخاصة (منظومة) الدفاع الجوي لحماية الناس والبنية التحتية مع اقتراب فصل الشتاء. إنني أقدر إيطاليا لاستعدادها للمساعدة لإعادة إعمار أوديسا، بما في ذلك إعادة بناء كنيسة التجلي وغيرها من المعالم التي دمرتها الضربات الروسية”.

وأكد تاياني قد أكد في وقت سابق الاثنين أن أوكرانيا “ستكون أولوية جدول الأعمال الإيطالي لقمة الدول السبع الصناعية الكبرى” العام القادم موعد الرئاسة الدورية الإيطالية للقمة.

كما جدد رئيس الدبلوماسية الإيطالية “تأكيد دعم إيطاليا الملموس لأوكرانيا في عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وأيضا من خلال دعم المؤسسات، وأنه يجري العمل على حزمة المساعدات العسكرية الثامنة لصالح كييف”.

وعقد وزراء الخارجية الأوروبيين “اجتماعًا تاريخيًا” في أوكرانيا، “الدولة المرشحة والعضو المستقبلي في الاتحاد الأوروبي”، حسبما صرح الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل. وأردف منسق الدبلوماسية الأوروبية: “نحن هنا للتعبير عن تضامننا ودعمنا للشعب الأوكراني”.