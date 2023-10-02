قيادي بحزب الرابطة الإيطالي يحذر من “تفكك” أوروبا بسبب سياسات الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- حذر رئيس مؤتمر المقاطعات الإيطالية، القيادي في حزب الرابطة، ماسيميليانو فيدريغا من تفكك التكتل الأوروبي الموحد بسبب تارب سياسات دوله الأعضاء بشأن التعامل مع ملف الهجرة.

وقال للصحفيين، على هامش (مهرجان المقاطعات) “فيما يتعلق بقضية المهاجرين، أود، بأسلوبي البسيط جدًا أن أوجه نداءً إلى الزعماء الأوروبيين: ليس من الممكن أن تتحدثوا في المناقشات الكبرى فقط عن أهمية أوروبا وطبيعتها الاستراتيجية ووحدتها”.

وأردف القيادي في الحزب المشارك في الائتلاف الحاكم على المستوى الوطني “عندما تكون هناك قضية حساسة وحالة طوارئ في أوروبا مثل الهجرة، لا تكون الخيارات مختلفة فحسب، بل في بعض الأحيان متعارضة”.

وأضاف: “إما أن نختار أوروبا مفيدة ومهمة، ونضع أيضا استراتيجيات مشتركة بشأن قضية الهجرة ونحاول الوصول إلى تجميع المصالح وليس مجموع المتناقضات. أما إذا واصلنا على هذا النحو فنحن نتجه نحو تفكك أوروبا وليس رفع مركزيتها” على المستوى العالمي.