تاياني في الرياض غداً وبعده: “رؤية 2030 فرصه لشركاتنا”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، أن الوزير أنطونيو تاياني سيكون في المملكة العربية السعودية يومي 4 و5 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وقالت الخارجية في مذكرة الثلاثاء، إن نائب رئيس الوزراء، سيلتقي في الرياض وزراء الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، التجارة ماجد بن عبد الله القصبي، والاستثمارات خالد الفالح، الذي كان قد التقاه تاياني على هامش منتدى أمبروزيتّي السنوي، ببلدة تشيرنوبيو على ضفاف بحيرة كومو (شمال إيطاليا)، في بداية أيلول/سبتمبر الماضي.

وبهذا الصدد، قال وزير الخارجية: “نريد تعزيز الصداقة بين إيطاليا والمملكة العربية السعودية والتأكيد من جديد على الطبيعة الإستراتيجية لشراكتنا”، مضيفًا أن “خطة التنمية السعودية الكبرى (رؤية 2030) يمكن أن توفر فرصًا مثيرة للاهتمام لشركاتنا في قطاعات كالسياحة، الابتكار، الذكاء الاصطناعي، الطاقة المتجددة والترفيه”.

هذا وتعتبر المملكة العربية السعودية شريكاً اقتصادياً مهماً للغاية لإيطاليا في منطقة الخليج، كما يتضح من المرحلة الحالية لتوسع التجارة، التي نمت عام 2022 بنسبة 40% مقارنة بعام 2021، لتصل إلى حجم 11.5 مليار يورو. وعلى الرغم من وجود عدد كبير من الشركات الإيطالية في البلاد اصلاً، وبشكل خاص في قطاعات الطاقة والصناعة والبنية التحتية، إلا أن هوامش النمو في مجال التعاون الثنائي لا تزال كبيرة.

وفي استحضاره لمذكرة تشجيع الاستثمارات المباشرة الموقعة في أيلول/سبتمبر الماضي، أكد تاياني على “الأهمية التي توليها الحكومة للاستثمارات السعودية الجديدة المحتملة في إيطاليا في القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية”. علاوة على ذلك، قال إنه “تماشيا مع تطلعات إيطاليا لتصبح مركزا للطاقة للسوق الأوروبية، نود تكثيف التعاون في قطاع الطاقة، مع التركيز قبل كل شيء على الهيدروجين والطاقة المتجددة”.

هذا وسيشارك وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال زيارته للرياض في تدشين خط مترو جديد في العاصمة، تم بناؤه بمساهمة مهمة من قبل شركة (WeBuild) الإيطالية.