ميلوني: عمل الحكومة مستمر لوقف نشاط الاتجار المروع بالبشر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني: “إننا نتذكر اليوم بتأثر غامر، غرق سفينة المهاجرين المأساوي قبالة سواحل جزيرة لامبيدوزا الصقليّة قبل عشر سنوات، والذي فقد فيه 368 شخصاً حياتهم”.

وأضافت ميلوني في تصريحات بهذه الذكرى التي تمر الثلاثاء، أنه “منذ ذلك الحين، تكررت مآسٍ كثيرة من هذا النوع، وفي محاولات الوصول إلى سواحل أوروبا”، مبينةً أن “من واجبنا تحديدًا أن نضع حدًا لهذه المجازر المتواصلة، كذلك من خلال منع عمليات ابحار هذه القوارب البالية”.

وأشارت رئيسة الحكومة، إلى أن “التزام الحكومة الإيطالية بوقف الأعمال المروعة للاتجار بالبشر سيستمر دون توقف، وذلك باسم جميع الضحايا الذين فقدوا أرواحهم في عرض البحر أيضاً”.