مسؤول إيطالي: هجمات القراصنة الموالين لروسيا تخضع لاهتمام المخابرات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد مسؤول إيطالي، أن قضية هجمات القراصنة الموالين لروسيا تخضع لاهتمام جهاز المخابرات.

وقال رئيس اللجنة البرلمانية لأمن الجمهورية (كوباسير)، لورينزو غويريني، ردا على أسئلة صحافيين على هامش مؤتمر (Cybertech Europe 2023) في روما الثلاثاء، إنه “على الرغم من صعوبة التأكد من هوية المسؤولين عن الهجمات، فضلا عن كونها مشكلة من وجهة النظر القانونية أيضاً”، إلا أن “هناك وعيًا بالنشاط الخبيث من جانب كيانات مختلفة يمكن أن يُعزى بشكل أو بآخر إلى بُعد الدولة”، وهو “موضوع ينصب عليه انتباه استخباراتنا ونظام الأمن الإيطالي”.

وأضاف غويريني، أن “هناك حاجة إلى الوعي الوطني ونمو استثمارات ذات طبيعة وطنية، وتنمية المرونة الوطنية، لكن هناك دفعة قوية على المستوى الأوروبي أيضاً، سواء أكان من حيث التوجيهات وبالتالي الإجراءات، أو من حيث القدرة على مرافقة الاستثمارات”، مشيراً الى “قانون المرونة السيبرانية يجب أن يسير في هذا الاتجاه”.

وخلص القيادي في الحزب الديمقراطي، إلى القول، إن على الصعيد السيبراني “تتمثل القضية بمواصلة رفع مستوى الوعي والتطور من وجهة نظر تنظيمية، إلى جانب تنمية المهارات والتدريب”.