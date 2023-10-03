سيناتورة إيطالية: لا مزيد من الوفيات في عرض البحر وحاجة لحل أوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ ذكّرت سيناتورة إيطالية معارضة، بأن “قبل عشر سنوات، غرق ما لا يقل عن 368 شخصاً أمام سواحل جزيرة لامبيدوزا الصقليّة، معظمهم من الإريتريين: رجال، نساء وأطفال فروا من نظام لا يرحم بحثًا عن السلام والأمن”.

وقالت القيادية في الحزب الديمقراطي الإيطالي، لاورا بولدريني في تصريحات الثلاثاء، إن “هذه كانت واحدة من أكبر مآسي البحر. أتذكرها جيداً لأنني ذهبت حينئذ مع وفد من النواب، وعشت ألم رؤية كل تلك النعوش في مستودع مطار الجزيرة، وحتى رئيس الوزراء آنذاك (إنريكو) ليتّا، حرص على إكرام الضحايا، وبعد ذلك مباشرة قرر أيضاً تفعيل عملية (بحرنا) للإنقاذ”.

وأضافت بولدريني، وهي رئيسة اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في العالم بمجلس النواب، أن “على مدى السنوات العشر الماضية، مات حوالي 28 ألف شخص آخر في عرض المتوسط، من بينهم أكثر من 1100 صبي وفتاة. فهل يمكننا أن نتخيل حجم هذه المأساة؟ يبدو الأمر كما لو أن سكان مدينة بأكملها مثل نوتو، غوبيو أو ألبا قد اختفوا”.

وخلصت رئيسة مجلس النواب السابقة الى القول: “نحن بحاجة إلى عملية (بحرنا) أوروبية، وهناك حاجة إلى طرق قانونية للدخول إلى إيطاليا وأوروبا”، فـ”لكل حياة أهميتها، ولا مزيد من الوفيات في عرض البحر”.