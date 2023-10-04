السفير الأمريكي: إيطاليا حليف موثوق به وميلوني تدعم أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال السفير الأمريكي لدى إيطاليا، جاك ماركيل: “لقد أثبتت إيطاليا مرة أخرى، أنها حليف موثوق به. وأثبتت جورجا ميلوني بالتأكيد أنها صخرة صلبة في دعم أوكرانيا”.

وأضاف السفير ماركيل، الذي تولى منصبه في 26 آب/أغسطس الماضي، في مقابلة مع صحيفة (كورييري ديلا سيرا) الإيطالية الأربعاء: “كان هناك ما نسميه اختبار (الكسترد) في الولايات المتحدة”، بمعنى أنه لا يمكن الحكم على نجاح ما إلا بعد الاختبار أو الاستخدام الملموس.

وتابع: “لقد أدت رئيسة الوزراء ميلوني للتو زيارة ناجحة للغاية إلى المكتب البيضوي”، مكتب الرئيس الأمريكي، “وعلاقتنا مع إيطاليا كانت قوية بشكل غير عادي دائماً”، دون نسيان “18 مليون مواطن إيطالي يعيشون في بلادنا والستة ملايين أمريكي الذين يزورون إيطاليا كل عام”.

كما تحدث السفير في المقابلة عن طريق الحرير الصينية أيضاً، مشيراً الى أن “إيطاليا سوف تقرر ما يجب فعله بهذه المذكرة”، التي “تظهر الإحصائيات أنها لم تنجح على الإطلاق”. في الواقع، “سجلت دول أوروبية أخرى، في هذه الأثناء، نمواً أكبر في التجارة مع بكين”.

وفيما يتعلق بمنطقة المتوسط، قال الدبلوماسي، إن الولايات المتحدة “تتفهم جيدًا تحدي الهجرة الذي تواجهه إيطاليا”. وأردف: “إننا نتشاور مرارًا وتكرارًا مع حكومتكم فيما يتعلق بكل من ليبيا وتونس، ونشترك بالبحث عن طريق لحل الأزمة في ليبيا”.

واسترسل: “قد لفت انتباهنا ودهشتنا بشكل إيجابي، الجهد الذي تبذله ميلوني على الساحة من أجل حل الأزمة في ليبيا، إشراك دول شمال أفريقيا وإقناع بقية دول أوروبا بأن قضية الهجرة لا يمكن أن تقع على عاتق دولة واحدة”.

في سياق آخر، أكد السفير أن إيطاليا والولايات المتحدة “تتقاسمان التزاما واضحا للغاية بمحاسبة بوتين وروسيا على أفعالهما، والتأكد من أن يتوفر لدى أوكرانيا كل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها، وكل هذا يمتلك أهمية استثنائية”. وأوضح أنه “عندما نفكر بسلوفاكيا أو دول أخرى، علينا أن نتذكر أن الرئيس بايدن شكل تحالفًا قويًا للغاية”.

وخلص ماركيل الى القول، إن بايدن “أعلن للتو أننا سنبقى مع أوكرانيا طالما كان ذلك ضرورياً. كان الرئيس واضحاً للغاية ولا أستطيع أن أقول أفضل مما قاله وزير خارجيتكم، أنطونيو تاياني قبل بضعة أيام في كييف: لا يمكن أن يكون هناك سلام بدون عدالة”.