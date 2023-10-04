مبادرة أوروبية لصالح الهجرة: “أوقفوا العنف على الحدود”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل ـ طالب مواطنون أوروبيون بوضع حد للعنف على الحدود، من خلال مبادرة شعبية أدرجت على سجل المفوضية الأوروبية.

وورد في نص الالتماس، أن مبادرة المواطنين الأوروبيين (ICE)، تحت عنوان: “المادة 4: أوقفوا التعذيب والمعاملة اللاإنسانية على حدود أوروبا”، تدعو إلى “اعتماد أدوات تنظيمية مناسبة حتى يتسنى للمادة 4 من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي”.

كما يريد المروجون أيضاً “حظر استخدام العنف والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة في مجال السيطرة على حدود الاتحاد الأوروبي، وكذلك داخل البلدان الثالثة التي أبرمت معها المؤسسات الأوروبية أو واحدة أو أكثر من الدول الأعضاء، اتفاقيات تهدف إلى منع دخول المهاجرين أو طالبي اللجوء إلى أوروبا”، وكذلك “داخل الدول الأعضاء نفسها في مجال إدارة عمليات الاستقبال، مع فرض عقوبات في حالة عدم الامتثال للالتزامات المقررة”.

وأشار الطلب إلى “المادة 78 من معاهدة أداء الاتحاد الأوروبي التي تركز على الاختصاصات المتعلقة بالسياسات المرتبطة بمراقبة الحدود واللجوء والهجرة”، مبيناً أن “مبادرة (ICE) إذا وصلت إلى جمع مليون توقيع، فسيتعين على المفوضية سن اقتراح تشريعي لحماية المهاجرين أو طالبي اللجوء، وعلى سبيل المثال، فرض عقوبات على البلدان التي تنتهك بشكل علني، الحظر المفروض على استخدام العنف، أو الإجراءات التي تحدد معايير الاستقبال”.

وقد تقدمت بهذه المبادرة، مجموعة من نشطاء حقوق الإنسان الذين أسسوا جمعية: أوقفوا العنف على الحدود، والتي تم إطلاقها في تموز/يوليو 2023، وستظل فاعلة حتى تموز/يوليو 2024. وقد تم تأييدها حتى الآن من قبل أكثر من 7000 شخص.