زيلينسكي: الحرب على أوكرانيا الأكثر أهمية للغرب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الحرب الحالية الناتجة عن “العدوان الروسي” على بلاده بأنها “الأكثر أهمية في العالم الغربي”.

وقال زيلينسكي، في مقابلة الأربعاء عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد مع محطة (سكاي نيوز24) الإخبارية الإيطالية “دعونا نبذل قصارى جهدنا للتأكد من أن هذه تصبح الحرب الأخيرة ليس فقط في أوكرانيا، ولكن في جميع أنحاء العالم”.

وشدد الرئيس الاوكراني على أن “الدعم من إيطاليا وأوروبا والعالم كله مهم بالنسبة لنا”.

وقال “تمكّنا من الدفاع عن أرضنا وعدم السماح لروسيا باحتلال بلادنا. يرغب الجميع في رؤية نتائج سريعة في ساحة المعركة، لكنها حرب واسعة النطاق مستمرة منذ عامين”.

وأضاف زيلينسكي، ردا على سؤال بشأن رؤية الرأي العام الإيطالي للحرب التي يطول أمدها، “أعلم أن إيطاليا لديها تحدياتها الخاصة وتعاني من حملة تضليل قوية من الاتحاد الروسي الذي ينفق الكثير لتدمير العلاقات بين دول العالم”.