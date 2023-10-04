وزير دفاع إيطاليا: لا مستقبل للاتحاد الأوروبي بمعزل عن أفريقيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعرب وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتّو، عن الاقتناع بأنه “لا يوجد مستقبل لأوروبا بمعزل عن مستقبل أفريقيا”.

وقال الوزير كروزيتّو متحدثًا في “مهرجان المدن”، الذي نظمه اتحاد السلطات المحلية الإيطالية (ALI) في روما الأربعاء: إن “قارة عجوز سيبلغ عدد سكانها في غضون عشرين عاماً 450 مليون نسمة، وقارة أخرى سيصل سكانها إلى المليارين ونصف المليار نسمة، تفصل بينهما مسافة قصيرة للغاية، لا يسعهما إلا أن تكونا معاً”.

وأضاف كروزيتّو، أن “أفريقيا تمتلك 50% من الأراضي المزروعة، 60% من المواد الخام و60% من الموارد المائية في العالم كله: لديها القدرة على أن تصبح أمريكا القرن الثاني والعشرين إذا ساعدها الغرب من خلال ترك مواردها لها، جلب التكنولوجيا إليها، ومساعدتها في تنمية الرعاية الصحية والتعليم”.

وفي سياق آخر، أشار الوزير القيادي في حزب (إخوة إيطاليا)، إلى “غياب سياسة أوروبية مشتركة سواء أكانت للطاقة، مالية، خارجية أو عمالية. لقد طورت أوروبا بعض الأمور وتركت بعضها الآخر وراء ظهرها”.

وذكر وزير الدفاع أن “من المفارقات أن المسألة التي ستتقدم على جميع الأمور الأخرى ستكون الدفاع، لا لأن جيشاً أوروبياً سيرى النور على الإطلاق”، بل “لأن القوات المسلحة الأوروبية ستكون موجودة دائماً”، واختتم بالقول: “لقد لقّن حلف شمال الأطلسي القوات المسلحة قابلية العمل المتبادل”.