ميلوني: الدفاع عن أوكرانيا يتطلب الانتباه لعواقب الحرب على مواطنينا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني إنها لا تزال على قناعة بأن “دعم أوكرانيا ليس صائبا فحسب، بل أيضا أفضل وسيلة للدفاع عن المصالح الوطنية لإيطاليا”.

وأضافت ميلوني، في مقابلة الأربعاء مع محطة (سكاي نيوز24) الإخبارية المحلية “ما يتظاهر الكثيرون بعدم فهمه هو أنه إذا نجح غزو روسيا لأوكرانيا، فإننا لن نكون أمام سيناريو سلام، بل سيناريو معقول لحرب أقرب إلى وطنّا”.

ونوهت رئيسة حكومة يمين الوسط الإيطالية بأنه “من الواضح أن الحرب تفرز عواقب لها تأثير قوي على مجتمعنا وإذا لم نحسن التعامل معها، فإن الرأي العام سيستمر في الانقسام. ولكن هذا أمر لا مفر منه، إنه موضوع تثيره إيطاليا على نطاق 360 درجة، عقدنا بالأمس أيضًا مؤتمرًا هاتفيًا مع حلفائنا وطرحت هذه المشكلات: التضخم وأسعار الطاقة والهجرة. كلها عواقب للصراع، والتي من خلال تأثيرها على المواطنين، تولد مقاومة واضحة أو تخاطر بإثارة إرهاق الرأي العام”.

واختتمت ميلوني بالقول: “إذا أردنا الدفاع عن أوكرانيا بقوة، فيجب علينا أيضًا الانتباه إلى هذه العواقب”.