وزير دفاع إيطاليا: مساحة أقل لتزويد أوكرانيا بمنظومات دفاع جوي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروزيتّو إن سلطات بلاده “فعلت الكثير” لدعم أوكرانيا “وركزت كثيرًا على أنظمة الدفاع المضادة للطائرات لوقف الهجمات على البنية التحتية المدنية والطاقة، وعلى المدن، وعلى المدارس”.

ولكن الوزير، القيادي في حزب (إخوة إيطاليا) الأكثر التزاما تجاه كييف في ائتلاف يمين الوسط الحاكم، لفت إلى أن “المشكلة هي أنه ليس لدينا موارد غير محدودة”.

وقال كروزيتّو في مقابلة الأربعاء مع (سكاي نيوز24) بمناسبة مرور 20 عاما على إطلاق القناة الإخبارية “من وجهة النظر هذه، فعلت إيطاليا كل ما في وسعها تقريبًا، وليس هناك مساحة (تحرك) أكبر”.

وأشار كروزيتّو إلى أن وزير الخارجية أنطونيو تاياني تحدث خلال زيارته في كييف للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي لرؤساء الدبلوماسية الأوروبيين، عن “الخيار السياسي”. وقال “عندما نتحدث عن إمدادات إلى أوكرانيا هناك جانبان: جانب سياسي وآخر تقني لمعرفة ما يمكننا تقديمه دون تعريض الدفاع الإيطالي للخطر”.

وقال الوزير “هناك طلب مستمر من الجانب الأوكراني للحصول على مساعدات، ونحن بحاجة إلى التحقق مما يمكننا تقديمه مقارنة بما يحتاجون إليه”، معلنا عن “توافر شروط حزمة ثامنة” للمساعدات العسكرية “ولكن في الوقت الحالي يبقى مجرد إعلان نوايا”.

يشار إلى أن فرنسا وإيطاليا قدمتا في وقت سابق لأوكرانيا نظام دفاع أرض-جو متوسط المدى من طراز (سامب-تي) لحماية كييف ومدن أخرى.