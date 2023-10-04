تاياني: الاتفاق الأوروبي حول لوائح تنظيم أزمة الهجرة نجاح لإيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني الاتفاق حول لائحة تنظيم حالات الأزمات في مجال الهجرة واللجوء “يعد نجاحا لإيطاليا”.

وكتب تاياني على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي، بعد وقت قليل من إعلان الرئاسة الاسبانية الدورية للمجلس الأوروبي التوصل لإتفاق، إنه “نتيجة عمل دبلوماسي عظيم”.

وأضاف تاياني، في إشارة إلى سحب ألمانيا لتعديل كان يتجنب اتهام منظمات غير حكومية باستغلال الهجرة، “لقد تفهم شركاؤنا طلباتنا. في حالة حدوث أزمات هجرة كبرى، يتعين على جميع الدول الأعضاء أن تؤدي دورها”.

وكان المجلس الأوروبي الأربعاء قد أعلن أن الممثلين الدائمين للدول الأعضاء توصلوا إلى اتفاق بشأن اللائحة التنظيمية المتعلقة بحالات الأزمات والقوة القاهرة في مجال الهجرة واللجوء، وهي الجزء الأخير من ميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء.