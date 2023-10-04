إيطاليا والكويت تبحثان سبل تعميق العلاقات الثنائية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قالت وكيلة وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الايطالية، ماريا تريبودي، إنها استعرضت ونائب وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح “سبل تعميق العلاقات الثنائية الممتازة بالفعل، وكيفية صياغة المبادرات الخاصة بالذكرى الستين للعلاقات الدبلوماسية” بين البلدين، فضلا عن “القضايا الرئيسية ذات الاهتمام الإقليمي”.

وتؤدي المسؤولة الإيطالية حاليا زيارة رسمية للكويت، حيث التقت أيضا مدير معهد الكويت للأبحاث العلمية والبحثية ومدير الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

وأشارت المذكرة الصادرة الأربعاء عن وزارة الخارجية في روما إلى أن تريبودي “تمكنت بفضل هذين اللقاءات من الاستفاضة في متابعة الاتفاقيات التي وقعتها المؤسستان مؤخرا مع نظيرتيهما الإيطاليتين: المجلس الوطني للبحوث وصندوق الودائع والقروض”.

وتهدف الاتفاقية مع معهد الكويت للأبحاث العلمية إلى إطلاق تعاون جديد في مجال البحوث في قطاعات الامن الغذائي ومعالجة المياه والطاقة المتجددة في الأشهر المقبلة، في حين تهدف الاتفاقية مع الصندوق الكويتي للتنمية إلى تحديد مشاريع ذات اهتمام مشترك من أجل تمويلها بشكل مشترك.