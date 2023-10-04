تعقيبا على جدل سياسي، تاياني: شراكة نادي روما مع (موسم الرياض) قرار لمالكيه

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الرياض-شدد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني على أن اختيار نادي روما لكرة القدم لشراكة مع فعاليات (موسم الرياض)، “تعود لمالكيه” الامريكان.

وجاء تصريح رئيس الدبلوماسية الإيطالية، الذي وصل مساء اليوم الاربعاء إلى الرياض في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية، ردا على سؤال بشأن الجدل الذي عقب الإعلان عن الشراكة بسبب تنافس عاصمتي البلدين على تنظيم معرض إكسبو 2030، إضافة إلى مدينة بوسان الكورية الجنوبية.

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة تركي آل الشيخ قد أعلن توقيع شراكة مع نادي روما حيث ستحمل قمصان النادي الايطالي شعار موسم الرياض لمدة عامين.

وقد انتقدت القيادية في حركة خمس نجوم، الرئيسة السابقة لبلدية روما، فيرجينيا راجّي الشراكة المعلنة وعدم تدخل سلطات البلدية لمنعها.

وقالت في تصريح صحفي، مخاطبة العمدة الحالي روبرتو غوالتييري (الحزب الديمقراطي) “كان عليك أن تجعل صوتك مسموعًا وتعمل كعمدة حقيقي للمدينة. اليوم أبرم أحد فريقي المدينة اتفاقاً مع الهيئة العامة للترفيه في مدينة تنافس روما على إكسبو 2030، وهو الترشيح الذي عملت عليه عندما كنت رئيسة للبلدية وأواصل فيه كرئيسة للجنة العاصمة لإكسبو 2030”.

وأضافت راجّي “من الواضح أنه لا توجد نية من جانب النادي للإضرار بترشيح روما، لكن الكثير اعتبر الاختيار غير مناسب”.