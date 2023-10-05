إيطاليا وبريطانيا تنظمان اجتماعا عن الهجرة على هامش قمة غرناطة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشارت مصادر دبلوماسية إيطالية أن رئيسة الوزراء جورجا ميلوني ونظيرها البريطاني ريشي سوناك سينظمان في وقت لاحق الخميس اجتماعا عن الهجرة على هامش قمة المجموعة السياسية الأوروبية في غرناطة.

وسيشارك في الاجتماع رئيسا حكومتي هولندا مارك روته وألبانيا إيدي راما.

وحسب تلك المصادر سيناقش الاجتماع “مبادرات ممكنة، ثنائية ومتعددة الأطراف، لمحاربة الاتجار بالبشر”.

وليس من المستبعد أن تنضم دول أخرى للاجتماع، تلك من شمال أوروبا التي تعاني من التحركات الثانوية للهجرة ومن جنوب أوروبا التي تتركز اهتماماتها بشكل أساسي على التحركات الاولية.