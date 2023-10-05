وزير الدفاع الإيطالي للسفير الأمريكي: صداقة تاريخية تربط بلدينا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتّو، أن “إيطاليا والولايات المتحدة تربط بينهما صداقة تاريخية وأخوية”.

وقال الوزير كروزيتّو الذي استقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى إيطاليا جاك ماركيل في مقر الوزارة، قصر (باراكّيني) الخميس، إن “التعاون بين بلدينا في المسائل الدفاعية متين وأساسي لضمان السلام والاستقرار والأمن”، وبشكل خاص “في هذه اللحظة التاريخية والجيوسياسية بالذات”.

وخلص الوزير القيادي في حزب (إخوة إيطاليا)، الى القول، إن “هذا اللقاء الأول كان ودياً للغاية، جرى فيه مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين”.

وكان السفير ماركيل، قد قال في تصريحات لصحيفة (كورييري ديلا سيرا) الإيطالية أمس، إن “إيطاليا قد أثبتت مرة أخرى، أنها حليف موثوق به”، وكذلك رئيسة الوزراء “جورجا ميلوني، أثبتت بالتأكيد أنها صخرة صلبة في مجال دعم أوكرانيا”.