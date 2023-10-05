تاياني: منظور استراتيجي للشراكة الإيطالية-السعودية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-شدد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الإيطالية على “المنظور الاستراتيجي للشراكة الإيطالية السعودية”.

وأشارت وزارة الخارجية الإيطالية إلى أن تاياني أكد خلال لقائه الخميس مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله في الرياض “العمل على تعزيز علاقاتنا على المستوى السياسي”، ملفتا إلى “الدور المهم للمملكة العربية السعودية لضمان الاستقرار في المنطقة وأفريقيا وتحقيق السلام العادل في أوكرانيا”.

وبدورها، أشارت وكالة الانباء السعودية (واس) إلى أنه تمّ خلال اللقاء بحث “أوجه تعزيز وتطوير العلاقات بين المملكة وإيطاليا في العديد من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف التنسيق الثنائي في القضايا التي تهم البلدين والشعبين الصديقين”.

وأضافت “كما تناول الجانبان أبرز فرص التعاون في المجالات التنموية والاقتصادية في ضوء رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها”.