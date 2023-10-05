تاياني، عشية زيارته لمصر: لم نلتزم أبدًا الصمت إزاء قضية ريجيني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- شدد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني أنه ينبغي “العثور على الجناة” الضالعين في مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة أوائل عام 2016.

وقال تاياني الخميس، في إشارة إقرار المحكمة العليا قبل أيام الشرعية الدستورية للمضي قدما في محاكمة مسؤولي أمن مصريين في القضية، “المحاكمة مستمرة. لم نلتزم الصمت أبدًا بشأن هذه القضية، لكن السعي لتحقيق العدالة شيء وبعض المصالح الوطنية شيء آخر”.

وجاء حديث رئيس الدبلوماسية الإيطالية خلال رحلة العودة إلى روما من الرياض وفي ضوء زيارته المرتقبة إلى القاهرة يومي 11 و12 تشرين الأول/أكتوبر سيتم خلالها تناول قضايا اقتصادية مهمة وإقامة حفل موسيقي لأوركسترا مسرح (سان كارلو) أمام اهرامات الجيزة.

ولفت تاياني إلى أن مصر “مهمة لاستقرار البحر الأبيض المتوسط، وليست دولة ثانوية، حيث تمر العديد من السفن الإيطالية عبر قناة السويس”.

وشدد تاياني على أهمية الحوار مع القاهرة والذي “أتى بنتائج، بدءا بالإفراج عن (الناشط) باتريك زكي. وأضاف: “الحكومات (الايطالية) السابقة لم تتحاور مع مصر وبقي زكي محتجزا هناك. ثمّ جرى تحرك دبلوماسي وعاد زكي” إلى إيطاليا لإكمال الدراسات العليا بجامعة بولونيا.