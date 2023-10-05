زيلينسكي: ناقشت مع ميلوني المساعدات الايطالية بما فيها تعزيز دفاعنا الجوي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه استعرض في اجتماع الخميس مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، “حزمة المساعدات الايطالية المقبلة، بما في ذلك سبل تعزيز دفاعنا الجوي”.

وكتب الرئيس الأوكراني على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد اللقاء الذي جرى على هامش قمة غرناطة للمجموعة السياسية الأوروبية “أكدنا مجددا الشراكة الإيطالية الأوكرانية القوية”.

وأضاف “لقد شكرت إيطاليا على دعمها المبدئي والمستمر لحماية حريتنا وشعبنا وعائلاتنا”، كما “أبلغت رئيسة الوزراء بالتقدم المحرز في هجومنا المضاد واحتياجاتنا الدفاعية ذات الأولوية”.

وقال زيلينسكي “ناقشنا حزمة المساعدات العسكرية المقبلة لإيطاليا، بما في ذلك سبل تعزيز دفاعنا الجوي. كما ركزنا على التحديات الرئيسية التي تواجه الأمن الأوروبي، مثل التهديدات الروسية الهجينة.وينبغي علينا أن نحمي قارتنا من استغلال روسيا للغذاء والطاقة والهجرة وغير ذلك من القضايا كسلاح”.

ورأى “إن حماية أوكرانيا من العدوان الروسي تعني أيضاً حماية أوروبا بالكامل من كل التهديدات وحالات زعزعة الاستقرار التي يحرض عليها الكرملين، بما في ذلك في أفريقيا حيث تعمل روسيا على زعزعة استقرار بلدان بأكملها”.

وحسب الرئيس الاوكراني، تطرق النقاش إلى رئاسة إيطاليا المقبلة لمجموعة الدول الصناعية السبع، معربا عن “امتنانه من أن دعم أوكرانيا سيكون بين أولويات الرئاسة” الدورية للمجموعة العام القادم ، إضافة إلى “استعداد إيطاليا لأخذ زمام المبادرة في عملية إعادة إعمار أوديسا”.