وزير الخارجية الاوكراني: سنحصل على المزيد من منظومات الدفاع الجوي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال وزير الخارجية الاوكراني ديمتري كوليبا إن بلاده “ستحصل على المزيد من منظومات الدفاع الجوي” بعد اجتماعات ثنائية للرئيس فلاديمير زيلينسكي على هامش قمة المجموعة السياسية الأوروبية في إسبانيا.

وأضاف الوزير لقناة (RBC) الأوكرانية: “الرئيس لديه اتفاقيات محددة، لا أستطيع الافصاح عنها الآن، لكن أنظمة أخرى مماثلة ستكون في أوكرانيا بعد زيارة الرئيس إلى غرناطة”.

وكان زيلينسكي قد أعلن بعد لقاء في وقت سابق اليوم الخميس مع المستشار الألماني أولاف شولتس أن “ألمانيا تعمل على تزويد أوكرانيا بنظام باتريوت إضافي لأشهر الشتاء”.

كما أفاد بأنه استعرض في اجتماع مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، “حزمة المساعدات الايطالية المقبلة، بما في ذلك سبل تعزيز دفاعنا الجوي”.

وفي أعقاب لقاء ثنائي آخر مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال زيلينسكي إن “تعزيز الدفاع الجوي لأوكرانيا، فضلاً عن أمن منطقة أوديسا والبحر الأسود، يشكلان أهمية بالغة لضمان الاستقرار الأوروبي والعالمي. نحن نعمل معا لتحقيق هذه الغاية”.

وأشار إلى أن “كافة الاتفاقيات السابقة التي أبرمناها لتعزيز الدفاع في أوكرانيا يجري تنفيذها الآن. سيكون هناك المزيد من الأخبار الجيدة لمحاربينا. أشكر الرئيس ماكرون والشعب الفرنسي على دعمهم الثابت والمستمر لأوكرانيا”.