بوريل: استهداف خاركيف يظهر عدم تراجع روسيا عن الإرهاب المروع بحق المدنيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ب روكسل-أعرب الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل مساء الخميس عن الإدانة “للقصف الروسي” الذي استهدف منطقة خاركيف الأوكرانية.

وقال في بيان “روسيا لا تظهر أي علامات على تراجع الإرهاب المروع الذي تمارسه ضد السكان المدنيين في أوكرانيا، وقد وصل اليوم إلى معلم قاتم آخر: استهدف هجوم مقهى ومحل بقالة في مستوطنة هروزا في كوبيانسك بإقليم خاركيف، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 50 شخصًا، من بينهم طفل وإصابة كثيرين آخرين”.

وأضاف “كان هذا هجومًا شنيعًا آخر ضد المدنيين الأبرياء، بالإضافة إلى الهجمات العشوائية اليومية المستمرة التي تشنها روسيا بالقرب من الخطوط الأمامية”، حيث “هاجمت روسيا في وقت سابق من اليوم مستشفى في بيريسلاف بمنطقة خيرسون”

وشدد منسق الدبلوماسية الأوروبية على “إن الهجمات المتعمدة ضد المدنيين تعتبر جرائم حرب. وستتم محاسبة القيادة الروسية وجميع القادة والعسكريين المرتكبين والمتواطئين في هذه الفظائع. لن تكون هناك حصانة من العقاب على جرائم الحرب”.

وقال “يشيد الاتحاد الأوروبي بقوة الشعب الأوكراني وشجاعته ومقاومته، ويقف إلى جانب أوكرانيا في تضامن قوي وسيواصل دعمها”.