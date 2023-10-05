تاياني: عملية جدة قد تكون خطوة للتسوية بين روسيا وأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني إن “عملية جدة مهمة جدا لحل الأزمة في أوكرانيا”، في إشارة إلى المؤتمر الذي استضافته المدينة السعودية أوائل شهر آب/أغسطس الماضي لبحث تسوية سلمية بين كييف والكرملين.

وأضاف تاياني الخميس، في حديث مع صحفيين على متن رحلة العودة إلى روما قادماً من الرياض، “قد شجعنا السعوديين على المضي قدمًا”.

ورأى وزير الخارجية الإيطالي أن عملية جدة “يمكن أن تكون خطوة إلى الأمام” نحو السلام، وقال إيطاليا “تدعم جميع المبادرات وكذلك مبادرات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والبابا فرنسيس”.