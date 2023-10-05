جوزيبي: حكومة ميلوني تختار إرسال أسلحة لأوكرانيا من وراء ظهر الإيطاليين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- انتقد زعيم حركة خمس نجوم الإيطالية المعارضة، جوزيبي كونتي استمرار حكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني في إرسال الأسلحة لأوكرانيا “من وراء ظهر الشعب” الإيطالي، دون الرجوع إلى البرلمان المنتخب.

وقال كونتي، الذي قاد حكومتين بقيادة حركة خمس نجوم في ائتلافين مع اليمين ومع اليسار (حزيران/يونيو 2018-كانون الثاني/يناير 2021)، “لسوء الحظ، تنتهج حكومتنا استراتيجية الحرب، حتى أن الوزير تاياني (وزير الخارجية) أعلن عن الشحنة الثامنة من الأسلحة إلى أوكرانيا مفاجئا وزير الدفاع غويدو كروزيتو ما يدل، من بين أمور أخرى، أنه لا يوجد اتفاق كامل” داخل الائتلاف الحاكم.

وأضاف كونتي، في حديثه مع الصحفيين أمام مجلس النواب “لقد طلبنا من وزير الدفاع أن يأتي ويقدم تقريرًا إلى البرلمان” لأنه “بينما تناقش الديمقراطيات، كما يحدث في الولايات المتحدة، القضايا المركزية في البرلمان، فإن حكومتنا تتعامل معها دون عرضها على ممثلي الشعب”.