ميلوني وسوناك يعلنان عن “عمل مشترك” للتصدي للهجرة غير النظامية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني ونظيرها البريطاني ريشي سوناك عن “عمل مشترك” لوقف قوارب الهجرة غير النظامية، وطالبا، في رسالة مفتوحة نشرتها الجمعة (كورييري ديلا سيرا) الإيطالية و (التايمز) البريطانية “الجميع التصرف بنفس الشعور بالإلحاح”.

وقال رئيسا الحكومتين اليمينيتين “لدينا موقف مشترك والآن هو الوقت المناسب للتحرك”، وحذرا من أنه “فقط من خلال وقف تدفق المهاجرين غير النظاميين يمكننا استعادة ثقة المواطنين”.

وتعد الهجرة موضوعا رئيسيا على جدول الأعمال الثنائي لروما ولندن.

وأشارا إلى أنه “في كل أسبوع، يعبر آلاف المهاجرين البحر الأبيض المتوسط ​​للوصول إلى إيطاليا، ويدخلون أوروبا بشكل غير قانوني. ويتجه العديد منهم شمالًا ويعبرون القناة للوصول إلى المملكة المتحدة. ولهذا السبب، كقادة لحكومتي إيطاليا والمملكة المتحدة، نعمل معًا لإيقاف القوارب ومطالبة الجميع بالتصرف بنفس الشعور بالإلحاح”.

وأكد الزعيمان أن تصميم حكومتي إيطاليا والمملكة المتحدة على معالجة مشكلة الهجرة السرية قد أدى إلى “تغيير وتيرة النقاش في جميع أنحاء أوروبا”.

ووقعت الحكومتان في نهاية نيسان/أبريل مذكرة تفاهم حول تعزيز التعاون الثنائي. وفي الوثيقة، التي تضع أيضًا الأسس لمزيد من تبادل المعلومات الاستخبارية، تم الحديث عن الهجرة باعتبارها “تحديًا لأوروبا بأكملها” والذي “يتطلب استجابة على المستوى الأوروبي”.

وقد نظمت ميلوني، بدعم من سوناك، طاولة مفتوحة أمس الخميس في غرناطة على هامش قمة المجموعة السياسية الأوروبية. وانضم إلى الطاولة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، والرئيس الألباني إيدي راما.

واتفق الزعماء الستة على ثماني نقاط، تشمل تعاونًا أكبر بين الدول في نقل المعلومات، وتعزيز دور المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مساعدة المهاجرين في عمليات العودة إلى الوطن ودعم دول شمال إفريقيا لحماية حدودها.