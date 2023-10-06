ميلوني: حلول منظمة وطويلة الأمد مع بريطانيا لتحدي الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إن “المملكة المتحدة وإيطاليا تسعيان معًا إلى إيجاد حلول منظمة وطويلة الأمد للتحديات العالمية الكبرى التي نواجهها”.

وأضافت ميلوني في منشور الجمعة على وسائل التواصل الاجتماعي “لهذا السبب ركزنا في قمة الأمس على الهجرة غير النظامية.. نحن مصممون على بذل كل ما هو ضروري لوقف العصابات الإجرامية، ووضع حد لهذه الأزمة الأخلاقية والإنسانية مرة واحدة وإلى الأبد، واستعادة سيادة القانون في مجال الهجرة”.

وأشارت ميلوني في هذا الصدد إلى المقال المشترك مع نظيرها البريطاني ريشي سوناك الذي نشرته صحيفتا (كورييري ديلا سيرا) الإيطالية و (التايمز) البريطانية تحت عنوان: “علينا أن نوقف عمليات الإنزال غير القانونية” لقوارب الهجرة، وفق النسخة الإيطالية.

وقد نظمت ميلوني، بدعم من سوناك، طاولة مفتوحة أمس الخميس في غرناطة على هامش قمة المجموعة السياسية الأوروبية. وانضم إلى الطاولة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، والرئيس الألباني إيدي راما.

واتفق الزعماء الستة على ثماني نقاط، تشمل تعاونًا أكبر بين الدول في نقل المعلومات، وتعزيز دور المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مساعدة المهاجرين في عمليات العودة إلى الوطن ودعم دول شمال إفريقيا لحماية حدودها.