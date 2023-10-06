المهاجرون وأوكرانيا محور لقاء ميلوني ونظيرها البولندي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

غرناطة ـ أعلنت الحكومة الإيطالية، إن رئيسة الوزراء جورجا ميلوني التقت نظيرها البولندي ماتيوس مورافيتسكي في غرناطة، وذلك على ضوء أعمال المجلس الأوروبي غير الرسمي المنعقد هناك اليوم.

وقالت مذكرة لقصر (كيجي)، مقر الحكومة الإيطالية، الجمعة، إن “الزعيمين أجريا مناقشة مطولة حول المواضيع المدرجة على جدول أعمال المجلس، بدءاً من الدعم الأوروبي لأوكرانيا إلى آفاق عملية توسيع الاتحاد الأوروبي، مروراً بقضايا الأمن والدفاع، مرونة القاعدة الصناعية الأوروبية وقدرتها التنافسية، والقضايا المتعلقة بالهجرة أيضاً”.

وكانت ميلوني قد أجرت مساء أمس لقاءً “ودياً” مع رئيس الاتحاد السويسري آلان بيرسيه، أمس، على هامش قمة المجموعة السياسية الأوروبية في غرناطة.

ووفقاً لبيان للحكومة، فقد “بحث الزعيمان استمرار العمل المشترك في تجديد نفق سانت برنارد الكبير”. وبهذا الشأن “أكدت ميلوني استعداد الحكومة الإيطالية لتسهيل علاقات برن مع المؤسسات الأوروبية في قضايا عديدة ذات الاهتمام المشترك”.