تاياني: إيطاليا تدعم إقرار قانون الذكاء الاصطناعي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الايطالي، أنطونيو تاياني إن “الحكومة في طليعة الداعمين لإقرار قانون الذكاء الاصطناعي”.

واعتمد البرلمان الأوروبي مؤخرًا البند المعروف باسم قانون الذكاء الاصطناعي، وهو إطار قانوني يحكم بيع واستخدام الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي. الغرض الرسمي منه هو ضمان حسن سير العمل في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي من خلال وضع معايير متسقة لأنظمة الذكاء الاصطناعي عبر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وشدد تاياني الجمعة، في مؤتمر ببلدة تشرنوبيو على ضفاف بحيرة كومو (شمال) على أن السلطة التنفيذية ستضمن “الاستخدام الموثوق لهذه العائلة المهمة من التقنيات المتطورة، المصممة لتقديم مساهمة استثنائية في الإنتاجية والنمو الاقتصادي لنسيجنا الإنتاجي الذي يضم أكثر من 4 ملايين شركة صغيرة ومتوسطة”.

وأشار تاياني المكلف بملف التعاون الدولي إلى أن الابتكار والتكنولوجيات الرائدة “هي من بين الموضوعات ذات الأولوية في دبلوماسية النمو لدينا وستكون أيضًا جزءًا من الموضوعات التي ستتناولها رئاستنا لمجموعة السبع الصناعية الكبرى في عام 2024”.

وقال “نعتقد أن تطوير الابتكار والتكنولوجيات الرائدة له أيضًا تداعيات مهمة على العلاقات السياسية والاقتصادية بين الدول”، وفي مواجهة هذه التحديات “تعتزم الحكومة متابعة عمل شامل وجماعي بدءا من الشركات والباحثين والمطورين الذين يواجهون التحدي المتمثل في سن نظم ديناميكية للتكنولوجيات الحدودية (Frontier technology)”.