حكومة إيطاليا تهنئ الناشطة الإيرانية محمدي لنيلها جائزة نوبل للسلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تقدمت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني بالتهنئة إلى الناشطة والصحفية الإيرانية “نرجس محمدي لحصولها على جائزة نوبل للسلام”.

وكتبت ميلوني على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي “إن التزامها يلهم النساء في جميع أنحاء العالم للدفاع عن حرياتهن وحقوقهن”.

وأردفت “إيطاليا ستبقى دائما إلى جانب النساء من أجل احترام الحقوق والحريات الأساسية”.

وبدوره، قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، أنطونيو تاياني “مبروك لنرجس محمدي الحائزة على جائزة نوبل للسلام. ناضلت ضد اضطهاد المرأة في إيران من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات للجميع. إليها نرسل إعجابنا بالشجاعة والقوة التي لا تزال تظهرها حتى اليوم، على الرغم من السجن”.

وقد أعلنت لجنة نوبل النرويجية في وقت سابق من اليوم الجمعة منح محمدي (51 عاما)، حبيسة السجن في طهران، جائزة نوبل للسلام لعام 2023 بفضل “كفاحها ضد قمع النساء في إيران ومن أجل تشجيع حقوق الإنسان والحرية للكل”.