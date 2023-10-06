وزير خارجية إسرائيل يدين حادثة “البصق على المسيحيين”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ أعلن الكرسي الرسولي أن “وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، اتصل بأمين العلاقات الفاتيكاني مع الدول، المونسنيور پاول ريتشارد غالاغر”، لـ”يدين بشدة الاعتداءات المشينة ضد المسيحيين”.

وأعلنت مذكرة لسفارة إسرائيل لدى الكرسي الرسولي، صدرت الجمعة، أن “في محادثتهما الهاتفية، كرر الوزير كوهين إدانته القوية للهجمات المخزية ضد المسيحيين، التي ارتكبتها أقلية من السكان الإسرائيليين”، وقد “أوضح أن إسرائيل ستحافظ على ضمان حرية الدين والعبادة لأتباع جميع الأديان”.

وأضافت المذكرة أن “الوزير كوهين، أكد أيضاً على أهمية منح لقب الكاردينال لبطريرك القدس للاتين بييرباتيستا بيتسابالا”، الأمر الذي “يدل على مركزية القدس بالنسبة لمؤمني الديانات الإبراهيمية الثلاث”. واختتمت بالقول، إن “الاثنان اتفقا على مواصلة الحديث خلال زيارة المونسنيور غالاغر لإسرائيل، المقررة الشهر المقبل”.