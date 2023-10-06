فون دير لاين: ثقة بإقرار معاهدة الهجرة واللجوء قبل نهاية الدورة التشريعية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

غرناطة- تحدثت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين عن “حظوظ مرتفعة” لإقرار معاهدة الهجرة واللجوء الأوروبية بنهاية الدورة التشريعية للبرلمان الأوروبي قبل منتصف العام القادم.

وأضافت رئيسة الجهاز التنفيذي الأوروبي في تصريح الجمعة للصحفيين قبل انطلاق القمة الأوروبية غير الرسمية في غرناطة، “نحن واثقون من أننا سنكون قادرين على الوصول إلى هدف الموافقة على المعاهدة قبل نهاية الدورة التشريعية” الحالية، “ولكن هناك أيضًا عمل تنفيذي قوي جدًا في المدى القصير”.

وأشارت إلى أن ذلك يشمل “العمل على خطة لامبيدوزا المكونة من 10 نقاط”، والسعي على المدى المتوسط “لاتفاقيات على سبيل المثال، مثل تلك التي عقدناها مع تونس. ومن المهم أيضًا النظر في تحسينات هيكلية وشراكة مع بلدان العبور والمنشأ، والاستثمارات في هذه البلدان، وكذلك إنشاء طرق قانونية وممرات إنسانية”.

وأردفت مشددة “هناك شيء واحد يجب أن يكون واضحا للغاية: سنفي بالتزاماتنا الدولية، لقد فعلنا ذلك في الماضي ونفعله الآن، لكننا نحن الأوروبيون وليس المهربين سيقرر من سيأتي إلى أوروبا وتحت أي ظروف”.

وتتضمن النقاط العشر التي أعلنتها فون دير لاين في زيارتها مؤخر إلى لامبيدوزا: تعزيز الدعم لإيطاليا من وكالة الاتحاد الأوروبي لشؤون اللجوء (EUAA) وتعزيز عمليات العودة، وإطلاق اتصالات متجددة ومنسقة مع البلدان الأصلية الرئيسية الوافدين الجدد، وهي غينيا وكوت ديفوار والسنغال وبوركينا فاسو، من أجل تحسين التعاون وتسهيل إعادة القبول، وزيادة الدعم من وكالة فرونتكس، بما في ذلك ما يتعلق بالتدريب وبناء القدرات، لضمان التنفيذ السريع لعمليات العودة.