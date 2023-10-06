وزير الخارجية الإيطالي: لست متفائلا بشأن انتهاء حرب روسيا على أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إنه “ليس متفائلاً” إزاء انتهاء الحرب الروسية على أوكرانيا في المستقبل القريب، حيث “هناك حاجة إلى تصميم كبير لبناء السلام وترك الباب مفتوحًا على الدوام” للمفاوضات.

واضاف الوزير، مخاطبا الجمعة عبر دائرة الفيديو المنتدى الجيوسياسي لجمعية الدبلوماسيين في كاتانيا، “أي شيء يمكن أن يأخذنا خطوة إلى الأمام يجب دعمه، لأننا لا نستطيع أن نشهد مذابح يومية. لكن الحل لا يمكن أن يكون باستسلام أوكرانيا، لأن ذلك يعني إعطاء الحق لروسيا التي تنتهك القانون الدولي”.

وقال رئيس الدبلوماسية الإيطالية “لنكن واضحين، نحن لسنا في حالة حرب مع روسيا، بل ندافع عن حق أوكرانيا في الاستقلال. قد يبدو الأمر الشيء نفسه، لكنه ليس كذلك. ويتعين على روسيا أن تنسحب من أوكرانيا لأنها غزت دولة حرة ومستقلة”.

وأعاد تاياني التأكيد على أنه “يجب علينا تسهيل كل فرص الحوار، لذلك فإن مبادرات البابا فرنسيس، الذي أرسل الكاردينال تزوبي حول العالم لبناء طريق للحوار، هي خطوة جيدة”.