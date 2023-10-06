أساقفة أوروبا والبابا يطالبون بحل سلمي للصراع في ناغورنو كاراباخ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ أعلن اتحاد مجالس أساقفة أوروبا ضم صوته إلى صوت البابا فرنسيس، مطالباً بالتوصل إلى حل تفاوضي للصراع الدائر في إقليم ناغورنو كاراباخ، وتوجهوا إلى الجماعة الدولية داعين إياها إلى ضمان أمن حوالي مائة ألف مهجر وحماية التراث المسيحي في المنطقة.

وفي مذكرة صدرت عن رئاسة اتحاد مجالس الأساقفة، نقلتها إذاعة الفاتيكان الجمعة، “سلطت الضوء على وجود زهاء مائة ألف شخص من الأرمن نزحوا عن إقليم ناغورنو كاراباخ، وهو عبارة عن أرض مستحاطة أرمنية، داخل أذربيجان، مع العلم أن الإقليم يشكل منذ ثلاثين سنة موضع خلاف دولي، يعرض للخطر التراث المسيحي في المنطقة أيضاً”.

وأكد الأساقفة الأوروبيون “النظر بأعين القلق إلى المأساة الإنسانية الراهنة هناك”، ولفتوا إلى أنهم “ضم الأصوات إلى صوت البابا فرنسيس ومطالبة أرمينيا وأذربيجان بالجلوس إلى طاولة الحوار بدعم من الجماعة الدولية بغية التوصل إلى اتفاق طويل الأمد يضع حدا للمأساة الإنسانية”.

ودعت المذكرة أيضا إلى “توفير الحماية للتراث المسيحي في الإقليم، علماً أن البرلمان الأوروبي أعلن في آذار/مارس العام الماضي أنه يوجد 1456 معلماً أرمنياً تحت سيطرة أذربيجان، منذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار عام 2020، وقد تضرر جزء منهم بسبب الحرب”.

وتمنى الأساقفة أن “تتمكن الأطراف الدولية أيضا من التوصل إلى حل تفاوضي يضمن أمن وسلامة المهجرين، ويأخذ بالاعتبار حقهم بالعودة إلى أراضيهم التي ترعرعوا وحافظوا على تقاليدهم فيها، مطالبين بأن يكون الإنسان في محور القرارات لا المصالح السياسية”.